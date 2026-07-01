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Синоптик рассказал о жаркой погоде в Москве

Голубев: температура воздуха в Москве в среду не достигнет 32 градусов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Температура воздуха в Москве не достигнет 32 градусов и не побьет рекорд 1898 года, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

«Рекордная жара в Москве не ожидается, и уж точно температура не достигнет 32 градусов и не побьет рекорд 1898 года, когда столбик термометра поднялся до 32,6 градуса», — заявил Голубев.

По словам специалиста, 1 и 2 июля в столице будет около плюс 30 градусов, максимум — плюс 30−31 градус.

Голубев также пояснил, что в Москве температура в плюс 30 градусов уже считается сильной жарой, а в области — от плюс 35 градусов и выше.