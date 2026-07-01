Красноярские стрелки завоевали золото и бронзу первенства России

Спортсмены из Красноярского края завоевали золото и бронзу на первенстве России по практической стрельбе. Об этом сообщили в министерстве спорта региона.
Соревнования прошли в Люберцах Московской области. Участники состязались в дисциплинах «карабин пневматический» и «пистолет пневматический». Всего первенство собрало около 500 спортсменов из 30 регионов России. Представитель Красноярского края Марк Грызлов стал лучшим среди юношей в дисциплине «дуэльная стрельба» с пневматическим пистолетом в стандартном классе и завоевал золотую медаль.
Второе место занял Даниил Пименов из Алтайского края, третьим стал Халил Хаков из Башкортостана. Также сборная Красноярского края заняла третье место в общекомандном медальном зачете. В составе команды выступали Марк Грызлов, Егор Дударев, Мария Желиховская и Валерия Лукшец.