Красноярские стрелки завоевали золото и бронзу первенства России

Соревнования прошли в Люберцах Московской области. Участники состязались в дисциплинах «карабин пневматический» и «пистолет пневматический». Всего первенство собрало около 500 спортсменов из 30 регионов России. Представитель Красноярского края Марк Грызлов стал лучшим среди юношей в дисциплине «дуэльная стрельба» с пневматическим пистолетом в стандартном классе и завоевал золотую медаль.