Пермские пассажиры не смогли взыскать убытки за отмену рейса на юг

29 апреля 2025 года семейная пара должна была вернуться из Минеральных Вод в Пермь, но из-за неблагоприятных погодных условий авиарейс был отменен. Перевозчик вернул супругам стоимость билетов, однако пассажиры понесли дополнительные расходы в виде покупки билетов на другой рейс — до Ижевска. По возвращении они направили в адрес авиакомпании «Азимут» претензию с требованием возместить им дополнительные расходы, но получили отказ.