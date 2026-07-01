Разовые проездные на одну и две поездки начали продаваться в Нижнем Новгороде

С 1 июля 2026 года расплатиться наличными в нижегородском общественном транспорте теперь нельзя. Мера принята для обеспечения безопасности: водители не должны отвлекаться от дороги на приём денег, выдачу сдачи и билета. Теперь вместо этого нижегородцы могут приобрести разовые проездные на одну или две поездки. Какие способы доступны сейчас — читайте далее.