Разовые проездные на одну и две поездки начали продаваться в Нижнем Новгороде

С 1 июля 2026 года расплатиться наличными в нижегородском общественном транспорте теперь нельзя. Мера принята для обеспечения безопасности: водители не должны отвлекаться от дороги на приём денег, выдачу сдачи и билета. Теперь вместо этого нижегородцы могут приобрести разовые проездные на одну или две поездки. Какие способы доступны сейчас — читайте далее.
Теперь нижегородцам доступна оплата проезда в транспорте только безналичным способом — по транспортным и банковским картам, с помощью мобильного платежного сервиса и по биометрии (в метро).
Транспортная карта «Ситикард». Она действует в метро, автобусах, трамваях, троллейбусах, электробусах, городской электричке и на канатной дороге. Карта может быть как персональной, так и неперсональной и позволяет оплачивать поездки электронным кошельком с бесплатной пересадкой или проездным билетом.
Виртуальная транспортная карта «Ситикард». Она поддерживает оплату электронным кошельком и проездными. При наличии NFC оплачивать проезд смартфоном можно даже без подключения к интернету.
Для льготников, школьников и студентов продолжает действовать Карта жителя Нижегородской области с транспортным приложением, а также ее виртуальная версия в мобильном приложении.
Разовую поездку можно оплатить и обычной банковской картой, а владельцы смартфонов на Android — с помощью сервиса Mir Pay. В нижегородском метро также доступна оплата по биометрии.
При этом полностью от наличных власти не отказались. Купить билеты за наличные можно более чем в 100 точках города. Разовые проездные на одну или две поездки продаются в 35 магазинах сети SPAR, 23 магазинах SMART, на железнодорожном вокзале Нижний Новгород и в кассах автовокзала «ТПУ Канавинский».
До конца лета список точек продаж планируется расширить. Приобрести билеты за наличные также можно будет в магазинах сетей «Пятерочка» и «Магнит».
Ранее оплатить проезд можно было также с помощью мобильного приложения «Нижегородская область. Транспорт». Однако, по данным ЦРТС, его работа приостановлена в связи с прекращением поддержки сервиса на территории Нижегородской области его разработчиком.
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, где можно залить бензин в канистры в Нижегородской области.