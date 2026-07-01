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Год назад была запущена программа «Основа — нижегородский проект жизни»

Крепкая семья — это залог развития региона и страны.

Источник: Время

Ровно год назад, 1 июля 2025 года, были запущены две новые меры поддержки для нижегородских семей, напомнил глава региона Глеб Никитин в своем макс-канале.

Губернатор особо подчеркнул, что за первые пять месяцев текущего года регион занял первое место в России по динамике роста суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей.

Родительский основной доход «Основа» (как и «Подарок новорожденному») позволяют семьям с малышом решать многие жизненно важные вопросы. «Зарплату» уже оформили 59% родителей второго ребенка, 68% — третьего, а среди семей с четвертым и последующими детьми данную меру поддержки выбрали 73%. Всего за год выплаты получили 17742 семьи, а «Подарок новорожденному» оформили 17954 нижегородца.

Благодаря программе «Скорая демографическая помощь», по данным Минздрава Российской Федерации, за пять месяцев 2026 года более 28% женщин в Нижегородской области сохранили беременность после консультации со специалистом.

«Крепкая семья — основа развития региона и страны, приоритет национального проекта “Семья” и Народной программы “Единой России”. Мы продолжим наращивать усилия в сфере поддержки, чтобы как можно больше нижегородцев смогли обрести главное счастье в жизни!» — резюмировал Глеб Никитин.

Ранее мы писали, что 13 тысяч нижегородских родителей уже получили новую семейную выплату.

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