Орловский производитель цеолитов вышел из банкротства с долгом на почти 90 млн

В суде отметили, что в процессе банкротства у «Цеотрейдресурс» возникли новые требования к должнику на 8,3 млн руб. Суть их образования при этом не раскрывалась. «Сокол 7500» согласился погасить и эту задолженность. При этом структура господина Габрелянова заявляла о наличии еще одного долга «Промцеолита» на 20,1 млн руб. (из которых 14,4 млн руб. — индексация основного долга, а оставшаяся сумма — мораторные проценты) и возражала против завершения банкротства компании.