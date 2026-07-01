В Октябрьском районе Красноярска убрали 211 незаконных подвалов и павильонов

С начала текущего года администрацией Октябрьского района было ликвидировано около 119 временных построек, возведенных на муниципальной территории без законных оснований. Еще 92 объекта собственники демонтировали самостоятельно после получения официального предупреждения. В частности, по просьбе жителей, высказанной во время открытой встречи с главой Красноярска Сергеем Верещагиным, были проведены работы по ликвидации 40 аварийных погребов на улицах Высотная, 21б и Крупской, 10 В в непосредственной близости от лицея № 8 и детского сада № 29. Кроме того, еще 32 овощехранилища были демонтированы на улице Попова, 4. На улице Крупской также завершены работы по благоустройству: специалисты засыпали 37 устаревших погребов. В настоящее время сотрудники управления дорог, инфраструктуры и благоустройства занимаются ремонтом покрытия на данной территории. Кроме того, были демонтированы шлагбаумы, ограждения и торговые павильоны. Также в текущем сезоне планируется ликвидировать аварийные овощехранилища на улицах Софьи Ковалевской, Словцова, Корнеева и Партизанской.