Пенсионерка, которая спасла выпавшего из окна ребенка в Калининграде, попала в больницу

71 летняя калининградка, которая спасла ребенка, выпавшего из окна четвертого этажа на улице Тургенева днем 30 июня, сама попала в больницу. Об этом сообщает областной минздрав.
Напомним, женщина сумела поймать 2-летнего малыша и смягчить падение.
Мальчика, у которого не было видимых внешних травм, доставили в Детскую областную больницу, его жизни ничего не угрожает.
Женщина же получила травмы и была госпитализирована в Больницу скорой медицинской помощи. Сейчас она лечится в отделении травматологии. Состояние ее удовлетворительное.
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