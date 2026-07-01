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Пенсионерка, которая спасла выпавшего из окна ребенка в Калининграде, попала в больницу

71-летняя женщина лечится в отделении травматологии.

71 летняя калининградка, которая спасла ребенка, выпавшего из окна четвертого этажа на улице Тургенева днем 30 июня, сама попала в больницу. Об этом сообщает областной минздрав.

Напомним, женщина сумела поймать 2-летнего малыша и смягчить падение.

Мальчика, у которого не было видимых внешних травм, доставили в Детскую областную больницу, его жизни ничего не угрожает.

Женщина же получила травмы и была госпитализирована в Больницу скорой медицинской помощи. Сейчас она лечится в отделении травматологии. Состояние ее удовлетворительное.

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