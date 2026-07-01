На Обходе Красноярска начали укладывать асфальт

Дорожники приступили к укладке нижних слоев асфальтобетонного покрытия на Обходе Красноярска вблизи Солонцов.
Как рассказал глава КрУДор Андрей Журавлев, ранее подрядчик завершил отсыпку земполотна при переносе шлюза и одной из разворотных петель: «При его устройстве использовался нефелиновый шлам с Ачинского глиноземного комбината, который по своим свойствам похож на цемент и его добавление повысит прочность трассы и её устойчивость к нагрузкам. Сейчас дорожники укладывают нижние слои асфальтобетонного покрытия».
Верхний слой асфальтобетона появится в 2027 году.
Кроме того, начался монтаж электроосвещения. Специалисты прокладывают подземные коммуникации, после чего приступят к заливке фундамента опор. Также заканчивают восстанавливать земполотно над смонтированным подземным пешеходным переходом. Затем здесь также уложат асфальтобетон и откроют движение, а временную объездную дорогу демонтируют.
Напомним, реконструкция транспортной развязки на трассе Обход Красноярска стартовала в 2025 году с выноса инженерных сетей и сноса старой АЗС. Основную работу выполнят в текущем сезоне. Проект включает расширение путепровода над проспектом Котельникова, обустройство тротуаров, барьерных ограждений и пешеходной дорожки между поселками Новалэнд и Солонцы. Работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», проектировщик — ООО «Дорпроект», подрядчик — ООО «НБС-Сибирь». Завершить реконструкцию Обхода Красноярска планируется осенью 2027 года.