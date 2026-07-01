На Обходе Красноярска начали укладывать асфальт

Как рассказал глава КрУДор Андрей Журавлев, ранее подрядчик завершил отсыпку земполотна при переносе шлюза и одной из разворотных петель: «При его устройстве использовался нефелиновый шлам с Ачинского глиноземного комбината, который по своим свойствам похож на цемент и его добавление повысит прочность трассы и её устойчивость к нагрузкам. Сейчас дорожники укладывают нижние слои асфальтобетонного покрытия».