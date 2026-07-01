Разработан опытный образец технологии обнаружения подмены изображения на ТВ

СОЧИ, 1 июля. /ТАСС/. Опытный образец технологии «Шелкопряд», способной обнаруживать изменения, внесенные в исходные изображения телевещания, создан в России. Об этот сообщил советник генерального директора ФГУП РТРС, заведующий кафедрой цифрового телерадиовещания и информационной безопасности ИПК МТУСИ, профессор кафедры информационной безопасности Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Фролов на Южном форуме информационной безопасности.
Фролов презентовал технологию «Шелкопряд», в презентации, представленной на форуме, говорится, что создан опытный образец контроллера цифрового сжатого телевизионного сигнала для обнаружения изменений исходного изображения. Такое устройство способно вести анализ структуры в потоке данных цифрового телевизионного сигнала, создавать банк данных, который идентифицирует контент, осуществлять скрытую маркировку сигнала при обработке контента.
Южный форум информационной безопасности «Инфофорум-Сочи 2026» объединил представителей органов власти, регуляторов, международных организаций, экспертного сообщества в сфере информационной безопасности. В центре внимания участников форума ключевые вызовы, развитие технологий искусственного интеллекта, защита критической информационной инфраструктуры, международное сотрудничество в сфере информационной безопасности и подготовка кадров для цифровой экономики.