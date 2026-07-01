Разработан опытный образец технологии обнаружения подмены изображения на ТВ

Фролов презентовал технологию «Шелкопряд», в презентации, представленной на форуме, говорится, что создан опытный образец контроллера цифрового сжатого телевизионного сигнала для обнаружения изменений исходного изображения. Такое устройство способно вести анализ структуры в потоке данных цифрового телевизионного сигнала, создавать банк данных, который идентифицирует контент, осуществлять скрытую маркировку сигнала при обработке контента.