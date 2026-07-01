Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Воронежем Максим Зацепин возглавил Семилукский район в статусе врио

С 1 июля Максим Зацепин приступил к обязанностям временно исполняющего главы Семилукского района.

Источник: Комсомольская правда

С 1 июля Максим Зацепин официально приступил к обязанностям временно исполняющего главы Семилукского района. Соответствующий указ губернатора Воронежской области уже опубликован на портале региональных органов власти. Согласно документу, Максим Зацепин будет руководить районом до тех пор, пока не пройдут официальные выборы главы и избранный кандидат не вступит в должность.

Стоит отметить, что для Максима Зацепина это назначение — продолжение работы в районе: он уже исполнял обязанности главы администрации Семилукского района с сентября прошлого года после того, как пост покинул Геннадий Швырков. До прихода в муниципальную власть Максим Зацепин занимал руководящие позиции в крупных структурах, в частности, был заместителем директора «Воронежэнерго» и руководителем областного департамента ЖКХ и энергетики.

Ранее сайт VRN.KP сообщал, что Иван Пономарев официально вступил в должность главы Каширского района. Срок его полномочий составит пять лет.

«КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить новости региона.

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше