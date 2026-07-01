Под Воронежем Максим Зацепин возглавил Семилукский район в статусе врио

Стоит отметить, что для Максима Зацепина это назначение — продолжение работы в районе: он уже исполнял обязанности главы администрации Семилукского района с сентября прошлого года после того, как пост покинул Геннадий Швырков. До прихода в муниципальную власть Максим Зацепин занимал руководящие позиции в крупных структурах, в частности, был заместителем директора «Воронежэнерго» и руководителем областного департамента ЖКХ и энергетики.