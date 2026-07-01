В Калининграде 11-месячный ребенок попал в больницу, проглотив инородный предмет. О госпитализации грудничка сообщает «Клопс» со ссылкой на источник и региональный минздрав.
Врачи оценивают состояние малыша как стабильное. Специалисты ведут мониторинг продвижения предмета по желудочно-кишечному тракту.
О каком предмете идет речь, не сообщается.
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