В Историко-художественном музее открывается выставка к 80-летию области «История любви»

«Экспозиция позволяет совершить эмоциональное путешествие не только в прошлое, но и знакомит с новейшей историей региона через личные судьбы калининградцев. Героев выставки объединяет созидательная любовь к Родине, семье, своему делу, родной культуре и вековым традициям Отечества», — следует из анонса.