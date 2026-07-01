В Историко-художественном музее открывается выставка к 80-летию области «История любви»

В Калининградском областном историко-художественном музее 3 июля начнет работу выставка «Калининградская область. История любви» (6+), посвященная 80-летию региона. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.
«Экспозиция позволяет совершить эмоциональное путешествие не только в прошлое, но и знакомит с новейшей историей региона через личные судьбы калининградцев. Героев выставки объединяет созидательная любовь к Родине, семье, своему делу, родной культуре и вековым традициям Отечества», — следует из анонса.
Героями экспозиции выступают профессионалы из самых разных сфер: образования и здравоохранения, различных отраслей промышленности и сельского хозяйства, обороны, спорта и культуры. Центральными образами выставки стали морские артефакты: рыбацкая лодка первых переселенцев, символизирующая начало мирного труда на новой земле, якорь как символ укоренённости России в регионе и макет маяка, олицетворяющего движение вперёд и уверенность в будущем.
В зале экспонируются фотографии, документы и личные реликвии, среди которых награды за трудовые и общественные успехи, продукция местных заводов и фермерских хозяйств, а также предметы интерьера и быта.
В экспозиции представлены раритеты из собрания Историко-художественного музея, государственных музеев и архивов, частных коллекций и местных предприятий. Дополнить впечатление и детально изучить каждую тему помогают интерактивные мультимедиа, которые знакомят посетителей с биографиями героев выставки.