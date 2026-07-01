Нападающий ХК «Торпедо» Егор Виноградов тренируется в Северной Америке

С 29 июня по 2 июля работает лагерь развития перспективных игроков, организованный клубом Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз». Свои силы там проверяет лучший бомбардир «Торпедо» в прошлом сезоне Егор Виноградов.
Тренировки в лагере развития позволяют хоккеисту понять, что нужно сделать, чтобы прибавить в игре. 23-летний уроженец Нижнего Новгорода Егор Виноградов не задрафтован ни одним клубом НХЛ, а его нынешний приезд в тренинг-кемп «Детройта» означает возможность подписания контракта с этим клубом. Пока же у Егора действует соглашение с «Торпедо» — до 31.05.2027.
В декабре 2025 года Егор Виноградов заявил, что его кумиром в детстве был форвард «Детройта» Павел Дацюк. А в апреле 2026-го генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга сообщил, что к нашему бомбардиру есть серьёзный интерес в Северной Америке.
— Егор объективно заслуживает повышения зарплаты: он наиграл на это. Хотелось бы переподписать контракт по формуле «плюс один год», чтобы рассчитывать на игрока и в сезоне 2027/2028. Но интриги здесь больше, чем по Антону Силаеву: Виноградов не проходил процедуру драфта, и на него могут претендовать все команды НХЛ. К нему есть интерес прямо сейчас. Очень хотелось бы, чтобы он для начала закрепил результат этого первого полноценного сезона в КХЛ. Наша задача — сохранить Егора как можно дольше, — констатировал Евгений Забуга, слова которого привёл торпедовский сайт.
Напомним, что Антон Силаев принял решение покинуть нижегородский клуб. В следующем сезоне он испытает себя в системе «Нью-Джерси Дэвилз».