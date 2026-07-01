Нападающий ХК «Торпедо» Егор Виноградов тренируется в Северной Америке

— Егор объективно заслуживает повышения зарплаты: он наиграл на это. Хотелось бы переподписать контракт по формуле «плюс один год», чтобы рассчитывать на игрока и в сезоне 2027/2028. Но интриги здесь больше, чем по Антону Силаеву: Виноградов не проходил процедуру драфта, и на него могут претендовать все команды НХЛ. К нему есть интерес прямо сейчас. Очень хотелось бы, чтобы он для начала закрепил результат этого первого полноценного сезона в КХЛ. Наша задача — сохранить Егора как можно дольше, — констатировал Евгений Забуга, слова которого привёл торпедовский сайт.