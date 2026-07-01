Косолапый рейс: экипаж контейнеровоза «Алиса» рассказал, как в Калининград везли медведя Васю (фото, видео)

«Можно сказать, Васин сопровождающий стал в некоторой степени частью экипажа, — рассказали в компании. — Следовал инструкциям капитана, питался в судовой столовой, даже нёс вахты. Конечно, какие-то сложные задачи на судне он не мог бы выполнять — но он свои вахты нёс, по контролю медведя!».