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Синоптики предупредили об оранжевом уровне опасности из-за гроз и шквалов 2 июля

Белгидромет предупредил о грозах и шквалах 2 июля в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Белгидромет выпустил предупреждение для всей территории Беларуси об оранжевом уровне опасности на 2 июля. Причина — грозы, местами при грозах сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 20 м/с. Более того, 2 июля жара сохранится по юго-восточной половине Беларуси, максимальная температура воздуха там в дневные часы достигнет +33 градусов.

В Минске днем 2 июля все еще жарко, от +25 до +27 градусов. Ожидается гроза с сильным ветром.

Кстати, уже вечером 1 июля и в ночь с 1 на 2 июля прохождение фронта с тропическими ливнями, шквалами и даже градом на себе почувствуют жители Гродненской, Брестской и запада Минской области.

А вот прогноз на июль. Синоптики предупредили о температурах выше нормы, грозах, шквалах, но меньшем количестве осадков в Беларуси.

Мы писали, что дикие лошади пришли на пляж с отдыхающими белорусами в Минской области, подходили к людям, давали себя погладить. Жарко всем.