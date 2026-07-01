Синоптики предупредили об оранжевом уровне опасности из-за гроз и шквалов 2 июля

Белгидромет выпустил предупреждение для всей территории Беларуси об оранжевом уровне опасности на 2 июля. Причина — грозы, местами при грозах сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 20 м/с. Более того, 2 июля жара сохранится по юго-восточной половине Беларуси, максимальная температура воздуха там в дневные часы достигнет +33 градусов.