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Площадь лесных пожаров в Красноярском крае сократилась на 53 тысячи га

В крае действует 136 пожаров в семи округах.

За сутки площадь лесных возгораний в Красноярском крае уменьшилась более чем на 53 тысячи гектаров и составила 191,4 тысячи гектаров.

По данным Лесопожарного центра на утро 1 июля, в крае действует 136 пожаров в семи округах, преимущественно на севере.

Снижение площади пожаров связано с прошедшими дождями. Однако обстановка остаётся напряжённой: сохраняются высокие классы пожарной опасности, в центральных и южных районах прогнозируется ветер до 25 м/с, на севере ожидается жара до +28°С.

В тушении задействованы 1092 человека и 13 единиц техники. Угрозы населённым пунктам нет. Ситуация на контроле.

Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае завели уголовных дела о контрабанде леса на 18,7 млн.