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Девятиклассникам рассказали, какие вопросы будут на устном экзамене по истории

На устном экзамене по истории девятиклассникам нужно будет показать знание ключевых дат и событий. Сложных вопросов в нем не будет.

На устном экзамене по истории девятиклассникам нужно будет показать знание ключевых дат и событий. Сложных вопросов в нем не будет, сообщил референт управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Владислав Кононов.

Речь идет о планируемом обязательном устном экзамене по истории для учеников 9-х классов. Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщал, что его планируют провести для всех девятиклассников в феврале-марте 2028 года.

По словам Кононова, школьники должны знать, когда началась и закончилась Великая Отечественная война, кто первым полетел в космос, а также понимать, как раньше называлась Российская Федерация. Он сравнил устное собеседование по истории в 9-м классе с экзаменом для иностранцев.

Кононов также отметил, что устная аттестация должна стать способом мотивировать школьников изучать историю, а не запретительным или чрезмерно сложным экзаменом.