Девятиклассникам рассказали, какие вопросы будут на устном экзамене по истории

По словам Кононова, школьники должны знать, когда началась и закончилась Великая Отечественная война, кто первым полетел в космос, а также понимать, как раньше называлась Российская Федерация. Он сравнил устное собеседование по истории в 9-м классе с экзаменом для иностранцев.