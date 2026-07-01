Волгоградские выпускники смогут следить за поступлением онлайн на Госуслугах

Новая функция — поиск по индивидуальному номеру в списках поступающих. Абитуриент может в любой момент зайти в личный кабинет и посмотреть, на каком месте он находится. Там же можно отслеживать конкурсную ситуацию и при необходимости изменить решение. Если выпускник раньше принес документы в приемную комиссию лично и поставил галочку, он все равно сможет следить за статусом заявления онлайн. Через портал можно подать согласие на зачисление или отозвать его, а также выбрать будущего работодателя и оформить целевое обучение.