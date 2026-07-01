Синоптик рассказал, какой атмосферный фронт принес жару в Москву

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Жару в Москву принес теплый атмосферный фронт, пришедший с севера Европы, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
«Многие синоптики ошибочно думают, что жару в Москву принес теплый атмосферный фронт из Калининграда, но, на самом деле, он пришел с севера Европы», — сообщил Голубев.
По его словам, первые два дня июля станут самыми жаркими на этой неделе.
«Температура воздуха в столице в первые два дня июля будет около 30 градусов, максимум 30−31 градус, но рекордных значений до 32,6 градусов, как это было в 1898 году, она не достигнет», — пояснил синоптик.
Он добавил, что в пятницу в Москву придет холодный фронт с запада, который принесет дожди, а температура до конца недели опустится примерно до 20 градусов.