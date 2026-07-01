Чем полезны и вредны различные виды кваса

Квас — традиционный напиток русской кухни. В дореволюционной России в каждой губернии и даже в каждом селе были свои уникальные рецепты его приготовления. Сегодня предприятия пищепрома выпускают несколько видов кваса. Ученые Пермского политехнического университета проанализировали, какие из них полезны, а какие способны вызвать проблемы со здоровьем.
Со вкусом хлеба.
Ржаной квас готовят путем заваривания ржаного солода, муки или сухарей. У него характерный кисловатый вкус, насыщенный хлебный аромат и цвет от золотистого до темно-коричневого. Такой продукт, полученный методом естественного брожения, не просто освежает. По словам доктора медицинских наук Нины Вишневской, ржаной квас стимулирует пищеварение, повышает аппетит и улучшает обмен веществ, а благодаря наличию пробиотиков, образующихся в процессе ферментации, благотворно влияет на микрофлору кишечника.
— Тем не менее ржаной квас имеет ряд противопоказаний, — предупреждает эксперт. — Его категорически не рекомендуется употреблять при гастрите с повышенной кислотностью, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, так как органические кислоты могут вызвать обострение. Кроме того, он противопоказан при циррозе печени, желчекаменной болезни, а также при панкреатите из-за нагрузки на поджелудочную железу.
Варят из овса.
В овсяный квас обычно добавляют изюм, ржаной хлеб или мед. В отличие от ржаного собрата, он имеет более мягкий вкус, поэтому его часто используют как основу для лечебных напитков. Исследователи советуют овсяный квас в качестве общеукрепляющего и восстанавливающего средства после курса антибиотиков, химиотерапии, при физическом истощении и нарушениях сна, а также для нормализации работы желудочно-кишечного тракта при отсутствии аппетита.
Однако сделанный в домашних условиях продукт способен и навредить: в составе овсяного кваса — бактерии Bacillus cereus, попадающие в овсяные хлопья из почвы. Поэтому лучше покупать пастеризованный вариант в магазине — на производстве его подвергают тепловой обработке при температуре 95−100°C, которая уничтожает все опасные микроорганизмы.
Закваска из ягод.
В продаже появляются различные сорта фруктово-ягодного кваса. По мнению ученых, самые полезные — из черной смородины, клюквы, облепихи и малины. Они богаты витаминами C и K и антиоксидантами. Среди фруктовых особенно ценят яблочно-грушевый квас: в нем много калия, укрепляющего сердце, а также пектина и органических кислот, необходимых для хорошей работы ЖКТ.
У этого продукта также есть противопоказания, поскольку он содержит много сахара, — фрукты и ягоды сами по себе богаты глюкозой. Поэтому фруктово-ягодный квас не стоит пить диабетикам, детям до шести лет, а также людям с хроническими заболеваниями ЖКТ — высокая кислотность продукта раздражает уязвимые стенки желудка.
Наследие древности.
Белый квас известен с глубокой древности, упоминание о нем есть даже в «Повести временных лет». Готовят его на основе пшеничного солода, который смешивают с мукой, заваривают крутым кипятком, а после добавляют дрожжи или сусло и оставляют бродить несколько дней.
Темный ржаной квас со временем вытеснил белый, и рецепт пшеничного напитка был почти утерян. Лишь в 1990-х годах технологи заводов восстановили его по рассказам старожилов в этнографических экспедициях по деревням Центральной России.
В отличие от других видов, белый квас практически не вызывает брожения в кишечнике, богат витаминами группы B, витамином E и содержит уникальный набор свободных аминокислот, которые поддерживают соединительную ткань и суставы, что делает его особенно ценным для пациентов, восстанавливающихся после травм или страдающих болезнями опорно-двигательного аппарата.
Бордовый, низкокалорийный.
Интересно, что квас делают в том числе из свеклы. Он богат кремнием и рекомендован гипертоникам. А кроме того, поможет похудеть, ускоряя метаболизм и выводя лишнюю жидкость и шлаки. При этом свекольный квас низкокалорийный и содержит много клетчатки, подавляющей аппетит. Правда, его следует употреблять с осторожностью при пониженном давлении, а при обострении гастрита, язвы и мочекаменной болезни — и вовсе исключить из рациона.
На заметку.
Здоровому взрослому человеку рекомендуют пить не более двух стаканов (500 миллилитров) любого кваса в день. В таком объеме пенящийся напиток не вызовет избыточного газообразования, а также диареи из-за активных продуктов брожения и органических кислот. Умеренный объем охлажденного кваса восполнит водно-солевой баланс, что особенно важно в жару, так как нужные микроэлементы выводятся вместе с потом.