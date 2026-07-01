Чем полезны и вредны различные виды кваса

Интересно, что квас делают в том числе из свеклы. Он богат кремнием и рекомендован гипертоникам. А кроме того, поможет похудеть, ускоряя метаболизм и выводя лишнюю жидкость и шлаки. При этом свекольный квас низкокалорийный и содержит много клетчатки, подавляющей аппетит. Правда, его следует употреблять с осторожностью при пониженном давлении, а при обострении гастрита, язвы и мочекаменной болезни — и вовсе исключить из рациона.