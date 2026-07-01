Адская жара до 40 градусов добралась до Волгограда из Европы

Погода в Волгограде в начале июля принесет адскую жару. Экстремально высокие температуры до 40 градусов доставит в Волгоградскую область антициклон, в центре которого оказалась плавящаяся от дикого зноя Европа. По прогнозу Волгоградского ЦГМС, со 2 по 5 июля столбики термометров будут стремительно подниматься все выше и выше. Осадков, которые могли бы снизить градус, до конца недели не ожидается.
Так, 2 июля 2026 года в Волгограде ночью 17…19º, днем температура поднимется до 32…34º. В Волгоградской области ночью 15…20º, днем 30…35º и высокая пожароопасность.
3 июля ночные температуры в Волгограде вырастут до 18…20º, днем будет уже 33…35º. 4 июля еще жарче: ночью 21…23º, днем 34…36º. В Волгоградской области местами припечет до 39º.
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