Адская жара до 40 градусов добралась до Волгограда из Европы

Погода в Волгограде в начале июля принесет адскую жару. Экстремально высокие температуры до 40 градусов доставит в Волгоградскую область антициклон, в центре которого оказалась плавящаяся от дикого зноя Европа. По прогнозу Волгоградского ЦГМС, со 2 по 5 июля столбики термометров будут стремительно подниматься все выше и выше. Осадков, которые могли бы снизить градус, до конца недели не ожидается.