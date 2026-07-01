Воронежская область вошла в число самых замусоренных

Воронежская область вошла в список наиболее проблемных регионов по чистоте мусорных площадок и жалоб от жителей. Об этом сообщили в компании «Российский экологический оператор» со ссылкой на первого замминистра природных ресурсов и экологии РФ Джамбулата Хатуова. А как дела с чистотой в других областях Черноземья?
Портит воздух и вид.
В перечне самых «замусоренных» территорий, помимо Воронежской, также оказались Челябинская, Новосибирская и Томская области, Кабардино-Балкария и городской округ Сочи. По мнению Джамбулата Хатуова, подход к содержанию контейнерных площадок и ликвидации навалов должен быть пересмотрен. Региональные власти обязаны обеспечить системный контроль над их состоянием.
Кстати, ещё в конце мая ситуацию с мусором в столице Черноземья назвали критической — в разные инстанции так и сыпались массовые жалобы на переполненные контейнерные площадки. Выяснилось, что региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами АО «Экотехнологии» нарушает графики вывоза ТБО с января. Мэр города Сергей Петрин дал компании последний шанс на исправление. Спустя неделю, в мэрии отметили, что коммунальщики приняли меры — количество жалоб от жителей кратно уменьшилось. «Никто с них, скажем так, ответственности не снимал и контроль будет на постоянной основе. Если в таком темпе они будут двигаться, думаю, сумеют войти в нормальный режим работы», — заявил тогда глава города.
В министерстве ЖКХ области регоператору предоставили месяц на то, чтобы наладить работу. А в конце июня стало известно, что областное управление Роспотребнадзора за несвоевременный вывоз мусора всё же привлекло компанию к административной ответственности. Прокуратуры Коминтерновского, Центрального, Ленинского, Левобережного и Советского районов провели проверки и зафиксировали неисполнение обязательств регоператора. Общая сумма взысканий составила 2 млн рублей. Все дела возбуждены по ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ — несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации или обезвреживанию отходов производства и потребления.
Руководство «Экотехнологий» попыталось оспорить штрафы, утверждая, что нарушения отсутствовали. Вот только суд с этими доводами не согласился.
Тема чистоты сейчас актуальна и для Белгорода. Если в марте речь шла об обилии песка на улицах, который остался после зимы, то в конце весны белгородцы стали жаловаться на большое количество мусора.
«Белгород никогда не был таким грязным! — возмущались горожане. — На остановке возле Кооперативного университета просто мусорка. В промежутке между автовокзалом и ТЦ “Рио” территория не убирались ни разу за месяц».
А ещё врио губернатора Александра Шуваева просили разобраться с состоянием улицы Везельской, где вдоль дороги и вовсе «красуется» выброшенная мебель.
Липчане тоже часто жалуются на мусор в городе. Так, в марте этого года на прямую линию с президентом из Липецкой области поступило 199 обращений по поводу состояния площадок для сбора твёрдых коммунальных отходов. Мониторинг, проведённый Народным фронтом, выявил серьёзные проблемы в нескольких районах Липецка. Так, на улице 15 мкр. контейнерные площадки оказались переполнены, и мусор разлетался по дворам, а дом № 45 по улице 40 лет Октября был окружён неприятными запахами из-за переполненных баков и несанкционированной свалки. В конце апреля состояние контейнерных площадок в спальных районах города проверили чиновники.
«Картина, к сожалению, во многом повторяется от района к району. Сами площадки чаще всего в более-менее нормальном состоянии, а вот с крупногабаритным мусором есть проблемы — ветки, шины, всё это складируется рядом и портит общий вид», — прокомментировала тогдашняя и. о. мэра Светлана Бедрова.
О переполненных контейнерных площадках, зловонии, горах мусора у магазинов и несанкционированных свалках прямо в центре города говорят и тамбовчане. По словам жителя Тамбова, в Олимпийском парке отходы в этом году не убирались несколько недель. Другой житель предложил главе горадминистрации Максиму Косенкову разобраться с вывозом мусора в селе Бокино на улице Заречной, 35б. Жительница Тамбова обратила внимание на похожую проблему на улице Коммунальной, где рядом с важными туристическими объектами и заведением общепита «выросла» несанкционированная свалка. Мэр Тамбова Максим Косенков поручил проанализировать причины сбоя — проблема оказалась не локальной, а заметной по всему городу.
Привычка разделять.
В Орловской области в конце мая заявили об официальном старте пилотного проекта по внедрению раздельного накопления отходов в многоквартирных домах. Хотя справедливости ради стоит заметить, что говорят об РНО уже не первый год.
«Проект стартует не на бумаге, а в реальных дворах, с реальными людьми, — подчеркнул директор ООО “УК “Зелёная роща” Александр Семёнов. — Мы отберём несколько многоквартирных домов, которые пройдут полный путь внедрения РНО: от установки контейнеров и информирования жильцов до отлаженной логистики вывоза. Наша главная задача — сделать так, чтобы у людей не возникало вопроса “куда нести вторсырьё”, а появилась привычка разделять отходы. Уверен, что при поддержке самих жителей у нас всё получится”.
На днях куряне пожаловались на ворота бизнесмена, перекрывающие доступ к свалке, расположенной в областном центре. Глава Курска Евгений Маслов выехал на место и сообщил, что конструкция появилась не для того, чтобы создавать неудобства, а, чтобы остановить несанкционированную свалку. По словам жителей, мусор свозили сюда даже на грузовиках, и стоило воротам открыться, как отходы появлялись вновь. Стороны договорились: ворота оставят, но калитка будет открыта. Жители же подготовят документы с фиксацией фактов вывоза мусора для передачи в соответствующие органы.
А вообще, по данным главы курского минприроды Максима Левина, в регионе ежегодно образуется свыше 300 тыс. тонн, или 2,3 млн кубометров ТКО. Для переработки отходов необходим комплекс мощностью 300 тыс. тонн в год, но это требует колоссальных инвестиций — около 9 млрд рублей. И пока не понятно, где их взять.
Кстати, несмотря на многочисленные жалобы на переполненные мусорки, плата за вывоз ТКО исправно повышается. Так, существенный рост тарифа ожидается во всех регионах с 1 октября. По утверждённым в марте 2026 года изменениям, отныне при расчётах будут учитывать не только объём мусора, но и вместимость контейнеров, частоту вывоза и сезонные факторы. Для разных МКД и частных домов могут применяться разные нормативы.