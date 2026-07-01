Воронежская область вошла в число самых замусоренных

Кстати, ещё в конце мая ситуацию с мусором в столице Черноземья назвали критической — в разные инстанции так и сыпались массовые жалобы на переполненные контейнерные площадки. Выяснилось, что региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами АО «Экотехнологии» нарушает графики вывоза ТБО с января. Мэр города Сергей Петрин дал компании последний шанс на исправление. Спустя неделю, в мэрии отметили, что коммунальщики приняли меры — количество жалоб от жителей кратно уменьшилось. «Никто с них, скажем так, ответственности не снимал и контроль будет на постоянной основе. Если в таком темпе они будут двигаться, думаю, сумеют войти в нормальный режим работы», — заявил тогда глава города.