Нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков приступил к тренировкам в Перми

Матвей Мичков пришел на тренировку с подарками. Он пополнил коллекцию клубного музея шайб, подарил свой игровой свитер, джерси еще двух звезд НХЛ Александра Овечкина и Ивана Демидова. Матвей специально обменялся с ними свитерами после официальных игр НХЛ.