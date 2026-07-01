Нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков приступил к тренировкам в Перми

Часть находящихся в Перми хоккеистов «Молота» начали персональную подготовку к новому сезону. К землякам присоединился находящийся в отпуске нападающий клуба «Филадельфия Флайерз» Матвей Мичков.
Звезда НХЛ вышел на тренировку вместе с коллегами по амплуа Игорем Зенчиковым и Владимиром Шлыковым. Руководили процессом старший тренер «Молота» Виталий Атюшов и тренер по катанию «Филадельфии Флайерз» Вячеслав Кузнецов.
Вячеслав Кузнецов 10 лет профессионально занимался фигурным катанием. С 2006 года и по настоящее время работает с хоккеистами команд Philadelphia Flyers (НХЛ), Phantoms (AHL), Flyer Juniors Elite (USPHL) и Comcast AAA (AYHL).
Матвей Мичков пришел на тренировку с подарками. Он пополнил коллекцию клубного музея шайб, подарил свой игровой свитер, джерси еще двух звезд НХЛ Александра Овечкина и Ивана Демидова. Матвей специально обменялся с ними свитерами после официальных игр НХЛ.
По информации пресс-службы ХК «Молот», в тренерский штаб команды на сезон ВХЛ 2026−2027 вошли: главный тренер Лев Бердичевский, старший тренер Виталий Атюшов, тренер вратарей Дмитрий Хомутов, тренер по физподготовке Александр Бессонов, видеотренер Евгений Литвинов.