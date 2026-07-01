Воронежские врачи удалили девушке гигантскую миому и сохранили возможность иметь детей

Врачи БСМП № 1 помогли 22-летней пациентке, у которой была диагностирована миома матки гигантских размеров. Девушка обратилась в больницу по направлению из женской консультации после того, как в течение трех лет наблюдала за постепенным увеличением живота, не предпринимая попыток лечения. На момент госпитализации орган достиг размеров, соответствующих 28-й неделе беременности. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава 1 июля.