В Кунгуре приступили к реставрации Гостиного двора

В Кунгуре стартовали работы по реконструкции объекта культурного наследия федерального значения «Гостиный двор». Об этом сообщает пресс-служба краевого минстроя. Проект предполагает проведение ремонтных и реставрационных работ и восстановление архитектурного облика фасадов в состоянии, наиболее близком к первоначальному. По данным министерства, для этого экспертами была проведена работа по изучению архивов и исторических фотографий XIX века.