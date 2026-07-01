Вакцины от штамма омикрон дают защиту от широкого набора коронавирусов животных

В частности, эти молекулы необычайно хорошо соединялись с частицами похожих на ковид вирусов, которые поражают летучих мышей и панголинов — они нейтрализовали их в 7−13 раз более эффективно, чем уханьские разновидности SARS-CoV-2. Это дает надежду на то, что уже существующие вакцины от ковида предотвратят или существенно замедлят вспышки распространения этих коронавирусов после их проникновения в человеческие популяции, подытожили Уэст и ее коллеги.