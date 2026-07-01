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Вакцины от штамма омикрон дают защиту от широкого набора коронавирусов животных

Ученые отметили, что это может замедлить распространение животных патогенов при их попадании в человеческие популяции.

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Биологи обнаружили, что вакцины от текущих вариаций штамма омикрон способствуют выработке широкого набора антител не только к различным вариациям ковида, но и большому числу коронавирусов животных и птиц. Это в перспективе замедлит распространение этих животных патогенов при их попадании в человеческие популяции, сообщила пресс-служба британского Кембриджского университета (Великобритания).

«С одной стороны, мы ожидали, что вакцины будут защищать пациентов от заражения прошлыми штаммами ковида. С другой, мы были удивлены тем, что эти прививки также заставляют организм вырабатывать антитела, которые нейтрализуют некоторые коронавирусы животных. В теории эти патогены способны вызвать будущие пандемии», — заявила научный сотрудник Кембриджского университета Грейс Уэст, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Специалисты пришли к такому выводу при изучении антител, которые вырабатываются организмами пациентов при ревакцинации от ковида препаратами, адаптированными для борьбы со штаммом омикрон и его новыми вариациями. Ученых интересовало то, как эволюционные перемены в структуре вирусных частиц повлияли на то, насколько эффективно текущие вакцины нейтрализуют оригинальный уханьский штамм.

Для получения подобных сведений ученые заручились поддержкой 22 пожилых жителей Великобритании, получивших прививку от коронавируса в конце 2022 года и недавно прошедших повторную вакцинацию при помощи новой бивалентной вакцины для укрепления их иммунитета. Ученые собрали образцы их крови, извлекли из них антитела и проследили за взаимодействием этих молекул с различными вирусными частицами.

Эксперименты показали, что антитела хорошо нейтрализовали уханьский штамм и первые формы штамма омикрон, на базе которых была создана вакцина. При этом они хуже справлялись с его последними вариациями, что говорит о продолжающейся эволюции SARS-CoV-2 в сторону уклонения от иммунного ответа. При этом ученые обнаружили, что в организме добровольцев также присутствовали антитела, особенно эффективно нейтрализующие не человеческие, а многие животные формы коронавирусов.

В частности, эти молекулы необычайно хорошо соединялись с частицами похожих на ковид вирусов, которые поражают летучих мышей и панголинов — они нейтрализовали их в 7−13 раз более эффективно, чем уханьские разновидности SARS-CoV-2. Это дает надежду на то, что уже существующие вакцины от ковида предотвратят или существенно замедлят вспышки распространения этих коронавирусов после их проникновения в человеческие популяции, подытожили Уэст и ее коллеги.

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