Нижегородская область возглавила российский рейтинг по приросту рождаемости

Главным инструментом демографической концепции стал Родительский основной доход, выплачиваемый при рождении или усыновлении детей. Получатели могут забирать его ежемесячно как «зарплату родителя» или направлять целевыми выплатами на покупку машины, газификацию жилья, оплату регионального образования, первоначальный взнос или погашение ипотеки. Статистика показывает, что большинство нижегородцев выбирают именно регулярные выплаты: такой формат предпочли 73,3% семей с четырьмя и более детьми, 67,6% — с третьими и 59,3% — со вторыми. Например, супруги Максим и Татьяна Беловы из деревни Красная Слобода Борского округа тратят ежемесячные деньги от РОД на массаж для новорожденной дочери Алины и планируют закрыть ими автокредит или ипотеку. А многодетные родители Евгения и Владислав Поднозовы из Балахны откладывают эти средства на расширение дома для троих сыновей.