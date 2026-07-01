Нижегородская область возглавила российский рейтинг по приросту рождаемости

Первые демографические итоги масштабного проекта подвели в министерстве социального развития и семейной политики Нижегородской области. Программа «ОСНОВА — нижегородский проект жизни», стартовавшая 1 июля 2025 года по инициативе губернатора Глеба Никитина, стала ядром регионального Пятилетия семьи и направлена на реализацию задач национального проекта «Семья». Меры поддержки распространяются на абсолютно все семьи региона без исключения. За прошедший год нижегородцам выдали порядка 17,7 тысячи свидетельств на Родительский основной доход (РОД) и около 18 тысяч сертификатов «Подарок новорожденному». Согласно данным Росстата, благодаря этому область заняла первое место в стране по приросту суммарного коэффициента рождаемости, который к маю 2026 года достиг 1,329, увеличившись на 5,5%, а по третьим детям — на 12,1%.
«Программа “ОСНОВА” стала ядром региональной демографической политики и получила признание на федеральном уровне как пример системного и семьецентричного подхода, который можно масштабировать. За статистикой возросшего суммарного коэффициента рождаемости стоят тысячи решений о рождении ребенка, принятые нижегородцами с опорой на понятные и гибкие меры поддержки», — подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Главным инструментом демографической концепции стал Родительский основной доход, выплачиваемый при рождении или усыновлении детей. Получатели могут забирать его ежемесячно как «зарплату родителя» или направлять целевыми выплатами на покупку машины, газификацию жилья, оплату регионального образования, первоначальный взнос или погашение ипотеки. Статистика показывает, что большинство нижегородцев выбирают именно регулярные выплаты: такой формат предпочли 73,3% семей с четырьмя и более детьми, 67,6% — с третьими и 59,3% — со вторыми. Например, супруги Максим и Татьяна Беловы из деревни Красная Слобода Борского округа тратят ежемесячные деньги от РОД на массаж для новорожденной дочери Алины и планируют закрыть ими автокредит или ипотеку. А многодетные родители Евгения и Владислав Поднозовы из Балахны откладывают эти средства на расширение дома для троих сыновей.
Другим важным элементом поддержки является электронный сертификат «Подарок новорожденному» номиналом 20 тысяч рублей, позволяющий заказывать детские товары от 19 нижегородских производителей на маркетплейсе. Чаще всего родители покупают одежду и текстиль (25,4%), средства для стирки (17,3%) и предметы гигиены (15,4%). Как рассказали в АНО «Институт демографического развития», область сейчас лидирует в России по размеру семейного капитала. Кроме того, нижегородцам доступен проект «Скорая демографическая помощь» с бесплатными консультациями психологов и юристов на портале «Сохрани.рф», а также цифровые сервисы вроде «Калькулятора мер поддержки» и мобильного приложения «Вау, родители!». Подробная информация размещена на сайте osnovano.ru.
Ранее сообщалось, что Глеб Никитин обратился к нижегородским ветеранам боевых действий.