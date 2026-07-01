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Стали известны подробности о нарушениях в кафе, где отравились камышане

Камышане массово обращались с одними и теми же симптомами в больницы 8 июня, каждый или посетил кафе «ЕвроАзия» или заказал доставку еды на дом.

Специалисты Россельхознадзора зафиксировали нарушения в кафе «ЕвроАзия», где массово отравились жители города Камышина.

О том, что посетители общепита попали в больницу с сальмонеллезом, стало известно 16 июня. На следующий день сотрудники территориального управления ведомства начали проверку заведения, которая длилась три дня.

«Анализ данных проведен в компонентах “Цербер” и “Меркурий” ФГИС “ВетИС”. Установлены факты несоблюдения сроков гашения электронных ветеринарных сопроводительных документов. Определены производители и поставщики продукции животного происхождения, которая могла стать причиной заболевания. Информацию оперативно довели до регионального управления Роспотребнадзора», — говорится в сообщении контролирующего ведомства.

Ранее vlg.aif.ru рассказывал, что камышане стали массово обращаться с одними и теми же симптомами в медучреждения города 8 июня. Каждый из пациентов или посетил кафе «ЕвроАзия» или заказал доставку еды на дом. Следком возбудил уголовное дело. Владелец общепита задержан.

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