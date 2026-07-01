Стали известны подробности о нарушениях в кафе, где отравились камышане

Специалисты Россельхознадзора зафиксировали нарушения в кафе «ЕвроАзия», где массово отравились жители города Камышина.
О том, что посетители общепита попали в больницу с сальмонеллезом, стало известно 16 июня. На следующий день сотрудники территориального управления ведомства начали проверку заведения, которая длилась три дня.
«Анализ данных проведен в компонентах “Цербер” и “Меркурий” ФГИС “ВетИС”. Установлены факты несоблюдения сроков гашения электронных ветеринарных сопроводительных документов. Определены производители и поставщики продукции животного происхождения, которая могла стать причиной заболевания. Информацию оперативно довели до регионального управления Роспотребнадзора», — говорится в сообщении контролирующего ведомства.
Ранее vlg.aif.ru рассказывал, что камышане стали массово обращаться с одними и теми же симптомами в медучреждения города 8 июня. Каждый из пациентов или посетил кафе «ЕвроАзия» или заказал доставку еды на дом. Следком возбудил уголовное дело. Владелец общепита задержан.