Реставратор Шумилкин объяснил, чем особенна нижегородская архитектура

«В других регионах такое редко встретишь. Например, в регионах Севера архитектура в основном деревянная, а в регионах Юга — каменная. А у нас с вами есть и то, и другое — в этом плане мы, конечно, уникальны», — подчеркнул Александр Шумилкин.