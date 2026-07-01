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Реставратор Шумилкин объяснил, чем особенна нижегородская архитектура

В регионе используют практически все материалы: дерево, камень и кирпич.

Источник: Нижегородская правда

На территории Нижегородской области можно увидеть архитектуру практически во всех стилях. Об этом рассказал реставратор, доктор архитектуры Александр Шумилкин в беседе с ИА «Время Н».

Эксперт напомнил, что в Нижегородской области есть здания в стилях барокко, классицизма, эклектики, модерна, а также советская архитектура. Кроме того, регион даже может похвастаться сохранившимися древнерусскими постройками XVI — XVII веков.

Нижегородские архитекторы и реставраторы работают почти со всеми материалами, в том числе с камнем, деревом и кирпичом. Они стараются сохранить все особенности исторической архитектуры.

«В других регионах такое редко встретишь. Например, в регионах Севера архитектура в основном деревянная, а в регионах Юга — каменная. А у нас с вами есть и то, и другое — в этом плане мы, конечно, уникальны», — подчеркнул Александр Шумилкин.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что на Бору открылся ландшафтный парк «Россия в миниатюре».