Реставратор Шумилкин объяснил, чем особенна нижегородская архитектура

На территории Нижегородской области можно увидеть архитектуру практически во всех стилях. Об этом рассказал реставратор, доктор архитектуры Александр Шумилкин в беседе с ИА «Время Н».
Эксперт напомнил, что в Нижегородской области есть здания в стилях барокко, классицизма, эклектики, модерна, а также советская архитектура. Кроме того, регион даже может похвастаться сохранившимися древнерусскими постройками XVI — XVII веков.
Нижегородские архитекторы и реставраторы работают почти со всеми материалами, в том числе с камнем, деревом и кирпичом. Они стараются сохранить все особенности исторической архитектуры.
«В других регионах такое редко встретишь. Например, в регионах Севера архитектура в основном деревянная, а в регионах Юга — каменная. А у нас с вами есть и то, и другое — в этом плане мы, конечно, уникальны», — подчеркнул Александр Шумилкин.
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