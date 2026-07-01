Власти Калининградской области намерены самостоятельно заняться лесозаготовкой

Напомним, что большие лесные массивы были переданы в аренду под лесозаготовки в последние месяцы губернаторства Георгия Бооса. Так, в июле 2010 года получили права основные калининградские лесозаготовщики: «Балтийская лесная компания», «КронЛес», «Ролес» и «Тимберсервис». В феврале 2014 года, уже при Николае Цуканове, доступ к лесу по действующим договорам получили «Веги» и «Картэ». В 2018 году представители Минприроды сообщали, что арендаторы нарушали закон, занимались самовольными рубками, вывозили кругляк за границу. Одно из громких дел касалось компании «Тимбер-Сервис» (компания была ликвидирована в июле 2020 года — прим. «Нового Калининграда»).