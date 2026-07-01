Власти Калининградской области намерены самостоятельно заняться лесозаготовкой

Правительство Калининградской области планирует самостоятельно вести лесозаготовку на части лесных территорий региона через подведомственные учреждения. Заготовленную древесину предполагается реализовывать на открытом рынке. Об этом министр природных ресурсов и экологии региона Оксана Астахова сообщила во время прямого эфира в Центре управления регионом (ЦУР) 30 июня.
По словам министра, возможность самостоятельно заготавливать древесину появилась после того, как в декабре 2025 года регион освободил от судебных разбирательств два лесничества — Полесское и Гвардейское — общей площадью около 70 тыс. гектаров.
«Мы попробуем самостоятельно всё-таки вести работы по лесозаготовке своими силами подведомственных учреждений. Для этого всё есть: техника есть, люди. На стартовые мероприятия бригады для этого есть, поэтому все документы подготовлены, и в ближайшей перспективе мы приступаем к заготовке древесины», — рассказала Астахова.
По ее словам, древесину планируется реализовывать лесопромышленным предприятиям региона.
«Мы приступаем к заготовке древесины, которую можно будет на свободном рынке передавать промышленным предприятиям, и такие предприятия, как “Лесобалт” и иные, смогут нормальным способом приобретать древесину и производить из этого продукцию», — заявила министр.
Астахова отметила, что одной из основных задач является обеспечение сырьем региональных лесопромышленных предприятий, которые в последние годы были недозагружены.
В феврале 2025 года министр природных ресурсов и экологии Калининградской области Оксана Астахова сообщила, что ведомство заключило мировое соглашение с крупнейшими арендаторами лесных участков — компаниями «КронЛес» и «Картэ», с которыми ранее велись судебные споры о расторжении договоров аренды. Тогда министр пояснила, что во время разбирательств деятельность на лесных участках фактически не велась, поэтому министерство решило изменить подход к взаимодействию с арендаторами.
Напомним, что большие лесные массивы были переданы в аренду под лесозаготовки в последние месяцы губернаторства Георгия Бооса. Так, в июле 2010 года получили права основные калининградские лесозаготовщики: «Балтийская лесная компания», «КронЛес», «Ролес» и «Тимберсервис». В феврале 2014 года, уже при Николае Цуканове, доступ к лесу по действующим договорам получили «Веги» и «Картэ». В 2018 году представители Минприроды сообщали, что арендаторы нарушали закон, занимались самовольными рубками, вывозили кругляк за границу. Одно из громких дел касалось компании «Тимбер-Сервис» (компания была ликвидирована в июле 2020 года — прим. «Нового Калининграда»).