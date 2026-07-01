С 1 июля 2026 года изменились правила учета данных в Соцфонде

С 1 июля 2026 года в Волгограде, как и во всех городах России, изменились правила системы персонифицированного учета. Соцфонд сократил сроки процедур: уведомления о регистрации детей будут приходить в течение 3 рабочих дней, а лицевые счета открываться за 4 рабочих дня.
Изменения коснутся взаимодействия Соцфонда с гражданами и работодателями. Родители будут получать электронные уведомления о регистрации детей в системе персучета на основе данных из органов ЗАГС.
Также сведения в индивидуальных лицевых счетах граждан будут дополняться информацией из государственных источников и от работодателей. Эти данные будут учитывать при назначении выплат и пособий.
«Данные на индивидуальных лицевых счетах граждан Соцфонд будет обновлять ежегодно до 1 марта года, следующего за истекшим», — сообщили в Соцфонде.
Новые правила обновления сведений начнут действовать с 1 сентября 2026 года. С марта 2027 года в лицевых счетах появится информация за 2026 год о работе и других периодах деятельности, которые входят в стаж.
Ранее сообщалось, как будет меняться жизнь волгоградцев с 1 июля 2026 года.