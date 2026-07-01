С 1 июля 2026 года изменились правила учета данных в Соцфонде

С 1 июля 2026 года в Волгограде, как и во всех городах России, изменились правила системы персонифицированного учета. Соцфонд сократил сроки процедур: уведомления о регистрации детей будут приходить в течение 3 рабочих дней, а лицевые счета открываться за 4 рабочих дня.