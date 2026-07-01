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Правила посадки и высадки из электричек на платформе Октябрьская в Красноярске временно изменились

Ограничения связаны с ремонтом пешеходного моста на остановочном пункте. На период работ мост и часть платформы полностью закрыты.

С 1 июля 2026 года посадка и высадка пассажиров электропоездов на платформе Октябрьская в Ленинском районе Красноярска производится только через первые четыре вагона.

Ограничения связаны с ремонтом пешеходного моста на остановочном пункте. На период работ мост и часть платформы полностью закрыты.

Для удобства и безопасности пассажиров на платформе Октябрьская оборудован деревянный настил через пути. На подходах к остановочному пункту установлены навигационные и информационные указатели, а также предупреждающие знаки безопасности.

Напомним, чтобы привести пешеходный мост на остановочном пункте Октябрьская к современным стандартам, специалисты отремонтируют его пролетные строения, опоры и косоуры с помощью современных полимерных материалов, заменят ступени.

Вместо асфальта планируется уложить новое покрытие из резиновой крошки. Металлические перила и ограждения будут заменены на более долговечные, из композитных материалов. Также на платформе появится новая система освещения.

Красноярская железная дорога просит неукоснительно соблюдать правила безопасности: переходить пути по специально оборудованному наземному настилу только убедившись в отсутствии приближающихся поездов.