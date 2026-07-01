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Канского лесопереработчика оштрафуют почти на 1 млн рублей

Лесопромышленное предприятие из Канска заплатит в бюджет города почти 1 миллион рублей. Именно в такую сумму был оценен ущерб, причиненный.

Лесопромышленное предприятие из Канска заплатит в бюджет города почти 1 миллион рублей. Именно в такую сумму был оценен ущерб, причиненный предприятием атмосферному воздуху. Об этом сообщила первый заместитель министра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк. По ее словам, ранее в ходе совместной проверки с органами прокуратуры были зафиксированы превышения нормативов по диоксиду азота, оксиду углерода и диоксиду серы. По словам Юлии Гуменюк, поступившие в бюджет средства будут направлены на реализацию экологических мероприятий на территории округа. Нам важно, чтобы организации все-таки работали в соответствии с требованиями законодательства. Однако есть организации, которые не только не стремятся исправить замечания, но и годами судятся с нами из-за штрафа в 5 тысяч рублей. Поверьте, мы не устанем с вами работать и понуждать вас работать в пределах правового поля, — подчеркнула Юлия Гуменюк.