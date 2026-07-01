Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

23 млн рублей авансов за музей ФСБ отсудила нижегородская компания

Подрядчику перечислили почти 9,8 млн рублей, но обязательства он не исполнил.

Арбитражный суд Нижегородской области постановил взыскать с ООО «Стандарт» около 23 млн рублей неотработанных авансов за работы по созданию музея истории кадровой подготовки органов госбезопасности в Нижнем Новгороде. Истцом выступила АНО «Центр 800», сообщили в «Коммерсантъ Приволжье».

В 2024 году стороны заключили два контракта. По первому (на 23 млн рублей) подрядчик должен был подготовить помещения: заказчик перечислил аванс — 18,4 млн рублей, но работы были выполнены лишь на 10,35 млн рублей (по данным экспертизы). В ноябре 2024 года договор расторгли.

Второй контракт (на 13,95 млн рублей) предусматривал поставку мебели и оборудования. Подрядчику перечислили почти 9,8 млн рублей, но обязательства он не исполнил.

С ООО «Стандарт» взыскали 17,8 млн рублей долга, 3,76 млн рублей неустойки, а также 1,55 млн рублей процентов, расходов на экспертизу и пошлин. Решения суда пока не вступили в законную силу.

Ранее сообщалось, что пожизненный срок грозит нижегородцу за попытку сбыта 2 кг метадона.