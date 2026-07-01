23 млн рублей авансов за музей ФСБ отсудила нижегородская компания

Арбитражный суд Нижегородской области постановил взыскать с ООО «Стандарт» около 23 млн рублей неотработанных авансов за работы по созданию музея истории кадровой подготовки органов госбезопасности в Нижнем Новгороде. Истцом выступила АНО «Центр 800», сообщили в «Коммерсантъ Приволжье».
В 2024 году стороны заключили два контракта. По первому (на 23 млн рублей) подрядчик должен был подготовить помещения: заказчик перечислил аванс — 18,4 млн рублей, но работы были выполнены лишь на 10,35 млн рублей (по данным экспертизы). В ноябре 2024 года договор расторгли.
Второй контракт (на 13,95 млн рублей) предусматривал поставку мебели и оборудования. Подрядчику перечислили почти 9,8 млн рублей, но обязательства он не исполнил.
С ООО «Стандарт» взыскали 17,8 млн рублей долга, 3,76 млн рублей неустойки, а также 1,55 млн рублей процентов, расходов на экспертизу и пошлин. Решения суда пока не вступили в законную силу.
Ранее сообщалось, что пожизненный срок грозит нижегородцу за попытку сбыта 2 кг метадона.