23 млн рублей авансов за музей ФСБ отсудила нижегородская компания

В 2024 году стороны заключили два контракта. По первому (на 23 млн рублей) подрядчик должен был подготовить помещения: заказчик перечислил аванс — 18,4 млн рублей, но работы были выполнены лишь на 10,35 млн рублей (по данным экспертизы). В ноябре 2024 года договор расторгли.