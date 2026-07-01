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Женщина, упавшая в феврале в Черняховске на обледеневшем тротуаре, надеется через суд получить 300 тысяч рублей

Дорожки, как выяснилось, не были обработаны должным образом.

Женщина, упавшая в феврале в Черняховске на обледеневшем тротуаре, надеется через суд получить 300 тысяч рублей. Взыскать компенсацию морального вреда в ее пользу просит прокуратура, сообщает пресс-служба областного суда.

Известно, что женщина поскользнулась на тротуаре около дома по 2-ому пер. Дачному в Черняховске. Ступила она на оледеневшее заснеженное покрытие и в результате получила травму головы в виде гематомы головного мозга, ей провели операцию.

Проверка выявила нарушения в деятельности местной частной УК: проезжая часть и тротуары были покрыты снежным накатом, были скользкие, но противогололедными реагентами обработаны не были должным образом. Зафиксировано нарушение ГОСТа.

Впереди суд.