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Минздрав: выпавшего из окна четвертого этажа ребенка спасла 71-летняя пенсионерка

Женщина, спасшая мальчика, получила травмы.

В Калининграде на ул. Тургенева выпавшего из окна четвертого этажа 2-летнего мальчика спасла 71-летняя пенсионерка. Женщина сумела поймать ребёнка и смягчить падение. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Инцидент произошел 30 июня. Сообщение о выпашем ребенке поступило от оператора «Системы-112» в 16:45.

Мальчика, у которого не было видимых внешних травм, доставили в Детскую областную больницу. Ему проводят дополнительное обследование, в том числе компьютерную томографию. По словам лечащего врача, состояние ребёнка стабильное, а его жизни ничего не угрожает.

Женщина, спасшая мальчика, получила травмы. Ее госпитализировали в Больницу скорой медицинской помощи. Сейчас она проходит лечение в отделении травматологии. Лечащий врач оценивает её состояние как удовлетворительное.

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