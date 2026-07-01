Донской завод выпустил около 150 тыс. электронных плат с начала года

ООО «Бештау», донской производитель компьютерной техники, с начала года выпустило порядка 150 тысяч электронных плат — это на 30 тысяч больше, чем за аналогичный период 2025 года. Рост показателей обусловлен увеличением загрузки производственных линий и расширением номенклатуры продукции.
Предприятие в Ростове‑на‑Дону изготавливает не только электронные платы и компоненты, но и готовую технику: персональные компьютеры, моноблоки, мониторы, серверы, а также периферийные устройства. Дополнительно компания развивает направления контрактного производства и литья пластиковых изделий.
Производственную площадку «Бештау» посетили заместитель председателя Госдумы РФ Виктория Абрамченко и министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев. В ходе визита они осмотрели линии по выпуску плат, участки монтажа компонентов и контроля качества.
Андрей Савельев отметил, что «Бештау» — пример создания в регионе новой высокотехнологичной отрасли с нуля и ядро межрегионального радиоэлектронного кластера. Предприятие получает поддержку в рамках промышленной политики, в том числе льготное финансирование от регионального Фонда развития промышленности.
Виктория Абрамченко подчеркнула значимость проекта для экономики региона: кластер объединил девять предприятий из трёх субъектов РФ, а инвестпроект уже позволил создать 120 новых рабочих мест.
В планах компании — наращивать объёмы выпуска, расширять ассортимент и повышать уровень локализации производства.