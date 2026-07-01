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На части Пермского края временно отключат телерадиовещание

На передающих станциях региона с 6 по 12 июля проведут профилактические работы.

Источник: Комсомольская правда

Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр информирует о планируемых краткосрочных отключениях средств телерадиовещания в период с 6 по 12 июля. Временно отключат цифровые пакеты РТРС-1 и РТРС-2.

Под краткосрочные отключения попадут:

— 7 июля с 11:00 до 15:00 Соликамск (РТРС-2) продолжительностью до 2 минут;

— 9 июля с 11:00 до 17:00 Тюш (РТРС-1, РТРС-2) не более 1 часа;

— 9 июля с 10:00 до 12:00 Кудымкар (РТРС-1) продолжительностью до 15 минут.

Во время проведения работ на экранах телевизоров может появиться надпись об отсутствии сигнала. Настройки менять не нужно, после завершения работ телеканалы и радио будут доступны в обычном режиме.