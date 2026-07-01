Кто из музыкальных звёзд приедет на «МИР Сибири» 2026?

По данным организаторов события, хэдлайнерами фестиваля станут этно-музыканты из разных стран Евразии.
XXII Международный фестиваль этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири» 2026 будет проходить в Шушенском Красноярского края с 9 по 12 июля. Уже известно, что почётными гостями события станут этно-музыканты из разных стран Евразии. Кто из звёзд зажжёт на главной сцене фестиваля?
По данным организаторов события, хэдлайнерами станут коллективы из России, Армении, Молдовы, Китая, Франции, Узбекистана и Азербайджана.
9 июля, в четверг, в 21:10 на главную сцену выйдет группа JAN-e-JAN (Армения, Россия). Основу композиций коллектива составляет армянский фольклор, трансформированный под влиянием ритмов прогрессивного рока, фанка и трип-хопа. Мелодии, пронизаны звуками саксофона, а голос вокалистки сочетает в себе оперную силу и джазовую свободу.
Часом позже, в 22:10 начнётся выступление музыкальной пары Белолуна (экс-МIVARI, Россия). Дуэт удивительным образом сочетает в своих произведениях русский фольклор и танцевальную электронику. Для фестиваля пара подготовила драйвовую программу с магическими мотивами.
10 июля, в пятницу, в 22:00 к гостям события выйдет группа ielele (Молдова, Россия), преобразующая молдавские и балканские баллады в современные рок-хиты. Композиции сотканы из гитарных риффов и чарующих звуков вокала.
В этот же день в 23:00 стартует выступление проекта Zventa Sventana (Россия). Звучание народных песен, приправленное современными электронными ритмами — от хауса до драм-н-бейса — никого не оставит равнодушным.
В 00:10 на сцену поднимется группа Неизвестный композитор (Армения, Россия), звучащая, по словам участников, в стиле «балканского драйва и восточных ритмов». Команда известна зажигательными шоу, наводящими мосты между сценой и публикой.
11 июля, в субботу, в 20:50 начнётся выступления регги-фолк коллектива Mabang (Китай). Их творчество узнаваемо по звукам редких аутентичных музыкальных инструментов — эрху, бамбуковой флейты, суоны — сплетённых с мощью бас-гитар и барабанов.
В 22:00 на сцену выйдет дуэт Морган Джи и Gurude (Франция, Россия). Два известных вокалиста объединились в проект специально для фестиваля. Гостей ждут горячий микс из звуков шаманского бубна и электронного банджо, премьеры новых песен и любимые хиты в необычном звучании.
В 23:00 начнётся выступление электронного проекта Qaraqoom (Узбекистан), сочетающего в своих мелодиях современные музыкальные тренды и культурное наследие Центральной Азии. Для фестиваля коллектив подготовил подборку авторской музыки, в которую интегрированы восточные и современные ритмы.
12 июля, в воскресенье, в 21:40 слушателей порадует трио Ay Yola (Россия). Электроника, смешанная с горловым пением, и нежный вокал в обрамлении брутальных ритмов находят отклик в душах людей со всего света.
В 22:50 выступит легендарный коллектив Джанги / Cengi Etno Caz (Азербайджан). В их творческих композициях традиционная музыка интегрируется в джазовую импровизацию, а азербайджанский мугам сплетается с афро-ритмами.
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