Кто из музыкальных звёзд приедет на «МИР Сибири» 2026?

XXII Международный фестиваль этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири» 2026 будет проходить в Шушенском Красноярского края с 9 по 12 июля. Уже известно, что почётными гостями события станут этно-музыканты из разных стран Евразии. Кто из звёзд зажжёт на главной сцене фестиваля?