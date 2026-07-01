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Калининградца будут судить за оставленный в 2022 году комментарий в соцсети

39-летнего жителя Калининграда обвиняют в призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

39-летнего жителя Калининграда обвиняют в призывах к осуществлению экстремистской деятельности, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Известно, что уголовное дело заведено и расследовано СО УФСБ России по региону. В 2022 году горожанин разместил в социальной сети комментарий, содержащий призывы к насильственным действиям в отношении группы лиц, выделенной по национальному признаку.

Впереди суд.

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