Ветеринар рассказала о чистке зубов у кошек

По словам ветеринара, собак обычно проще приучить к чистке зубов и они переносят ее спокойнее. В отличие от них, кошки же часто воспринимают эту процедуру как сильный стресс, который может спровоцировать цистит и подорвать доверие к хозяину, подчеркнула Гольнева.