Ветеринар рассказала о чистке зубов у кошек

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Принудительная чистка зубов у кошек может вызвать стресс и подорвать доверие к хозяину, поэтому заставлять питомца не стоит, рассказала ветеринарный врач сети клиник «Василек» Татьяна Гольнева.
«Если кошка категорически боится щетки, протестует, то силой не надо чистить. В приоритете должно быть эмоциональное состояние», — сказала Гольнева 360.ru.
По словам ветеринара, собак обычно проще приучить к чистке зубов и они переносят ее спокойнее. В отличие от них, кошки же часто воспринимают эту процедуру как сильный стресс, который может спровоцировать цистит и подорвать доверие к хозяину, подчеркнула Гольнева.
При этом сам процесс чистки должен быть регулярным — если налет остается на зубах дольше 48 часов, он превращается в камень, заключила специалист.