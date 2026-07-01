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Ветеринар рассказала о чистке зубов у кошек

Гольнева: принудительная чистка зубов может подорвать доверие кошки к хозяину.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Принудительная чистка зубов у кошек может вызвать стресс и подорвать доверие к хозяину, поэтому заставлять питомца не стоит, рассказала ветеринарный врач сети клиник «Василек» Татьяна Гольнева.

«Если кошка категорически боится щетки, протестует, то силой не надо чистить. В приоритете должно быть эмоциональное состояние», — сказала Гольнева 360.ru.

По словам ветеринара, собак обычно проще приучить к чистке зубов и они переносят ее спокойнее. В отличие от них, кошки же часто воспринимают эту процедуру как сильный стресс, который может спровоцировать цистит и подорвать доверие к хозяину, подчеркнула Гольнева.

При этом сам процесс чистки должен быть регулярным — если налет остается на зубах дольше 48 часов, он превращается в камень, заключила специалист.