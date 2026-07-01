МАРТ Беларуси сказал, можно ли вернуть украшения обратно в магазин

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли рассказали, можно ли вернуть украшения обратно в магазин. Об этом пишет sb.by.
Прежде всего, в Беларуси нельзя после покупки вернуть ювелирные и другие изделия, которые были изготовлены из драгметаллов и их сплавов. Сюда же относятся изделия из драгоценных камней, других материалов природного или искусственного происхождения либо без них. Не могут быть возвращены украшения, изготовленные из материалов природного или искусственного происхождения со вставками из драгметаллов и драгоценных камней, драгоценные камни, а также изделия из жемчуга и янтаря.
При этом бижутерию, которая была изготовлена из недрагоценных металлов и камней, кожи, дерева, пластика, акрила, текстиля можно вернуть, если герметичность упаковки, наличие пломб позволяют сделать однозначные выводы о том, что украшение не носили.
— Но, если подобные изделия были приобретены у самозанятых или ремесленников, вернуть невскрытый товар не получится, — прокомментировала начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ Инна Гаврильчик.
Кроме того, МАРТ сказал, когда нельзя сдать неношенную одежду обратно в магазин.
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