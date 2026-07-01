МАРТ Беларуси сказал, можно ли вернуть украшения обратно в магазин

Прежде всего, в Беларуси нельзя после покупки вернуть ювелирные и другие изделия, которые были изготовлены из драгметаллов и их сплавов. Сюда же относятся изделия из драгоценных камней, других материалов природного или искусственного происхождения либо без них. Не могут быть возвращены украшения, изготовленные из материалов природного или искусственного происхождения со вставками из драгметаллов и драгоценных камней, драгоценные камни, а также изделия из жемчуга и янтаря.