Врач из Сибири предупредил о смертельной инфекции, маскирующейся под грипп

Главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов рассказал о мелиоидозе — редкой тропической инфекции, которую можно подхватить в Юго-Восточной Азии и на севере Австралии. Возбудитель живёт в почве и воде, проникает в организм через ранки, дыхание или загрязнённую пищу и воду. От человека к человеку болезнь почти не передаётся, сообщают VSE42.RU.