Врач из Сибири предупредил о смертельной инфекции, маскирующейся под грипп

Главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов рассказал о мелиоидозе — редкой тропической инфекции, которую можно подхватить в Юго-Восточной Азии и на севере Австралии. Возбудитель живёт в почве и воде, проникает в организм через ранки, дыхание или загрязнённую пищу и воду. От человека к человеку болезнь почти не передаётся, сообщают VSE42.RU.
По словам специалиста, коварство инфекции в том, что на первых порах она напоминает грипп, но затем стремительно перерастает в тяжёлую форму с сепсисом, абсцессами и дыхательной недостаточностью. Без лечения риск летального исхода высок, а бактерия устойчива ко многим антибиотикам.
В группе риска — люди с диабетом, хроническими болезнями почек и ослабленным иммунитетом.
Туристам советуют заклеивать ранки, пить только бутилированную воду, не ходить босиком по влажной почве и избегать контакта с грязью после дождей.
Роспотребнадзор напоминает: после возвращения из эндемичных стран нужно следить за самочувствием в течение 21 дня. При температуре, кашле или сыпи необходимо срочно обратиться к врачу и сообщить о поездке.