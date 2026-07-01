В Красноярском крае еще 32 больницы будут улучшать качество медпомощи

Проект стартовал в ноябре 2024 года по инициативе губернатора Михаила Котюкова. За первый год в нем приняли участие 13 медицинских организаций. В 2026 году сертификацию пройдут еще 8 больниц. Первый обучающий семинар для третьего набора участников прошел в Краевой клинической больнице. В нем приняли участие главные врачи и профильные специалисты медорганизаций края.