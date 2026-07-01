Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае еще 32 больницы будут улучшать качество медпомощи

В Красноярском крае еще 32 медицинские организации присоединятся к региональному проекту по внедрению технологий управления качеством в здравоохранении. Подготовиться к аудитам Росздравнадзора они планируют в 2027 году.

В Красноярском крае еще 32 медицинские организации присоединятся к региональному проекту по внедрению технологий управления качеством в здравоохранении. Подготовиться к аудитам Росздравнадзора они планируют в 2027 году.

Проект стартовал в ноябре 2024 года по инициативе губернатора Михаила Котюкова. За первый год в нем приняли участие 13 медицинских организаций. В 2026 году сертификацию пройдут еще 8 больниц. Первый обучающий семинар для третьего набора участников прошел в Краевой клинической больнице. В нем приняли участие главные врачи и профильные специалисты медорганизаций края.

На семинаре обсудили практические вопросы внедрения системы менеджмента качества, роль руководителя, мотивацию коллектива и организационные особенности работы.

В этом году в проекте начали использовать веерную систему обучения. Медорганизации, уже прошедшие сертификацию, стали кураторами и помогают новым участникам.

Проект направлен на повышение качества и безопасности медицинской помощи и реализуется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».