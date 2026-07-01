В Красноярском крае еще 32 больницы будут улучшать качество медпомощи

В Красноярском крае еще 32 медицинские организации присоединятся к региональному проекту по внедрению технологий управления качеством в здравоохранении. Подготовиться к аудитам Росздравнадзора они планируют в 2027 году.
Проект стартовал в ноябре 2024 года по инициативе губернатора Михаила Котюкова. За первый год в нем приняли участие 13 медицинских организаций. В 2026 году сертификацию пройдут еще 8 больниц. Первый обучающий семинар для третьего набора участников прошел в Краевой клинической больнице. В нем приняли участие главные врачи и профильные специалисты медорганизаций края.
На семинаре обсудили практические вопросы внедрения системы менеджмента качества, роль руководителя, мотивацию коллектива и организационные особенности работы.
В этом году в проекте начали использовать веерную систему обучения. Медорганизации, уже прошедшие сертификацию, стали кураторами и помогают новым участникам.
Проект направлен на повышение качества и безопасности медицинской помощи и реализуется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».