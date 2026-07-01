Старинный особняк на шоссе Космонавтов продают за 1 рубль

В 2020 году администрация Перми признала дом купца Лаптева аварийным зданием и постановила снести, но общественность выступила против. Губернатор Дмитрий Махонин поручил внести постройку в реестр исторических памятников. В январе 2022 года «Флигель купца Лаптева с воротами» официально получил статус объекта культурного наследия регионального значения. А в этом году стало известно о намерении включить объект в план приватизации. В Пермском крае для инвесторов, реализующих проекты по восстановлению объектов культурного наследия, действует программа льготного финансирования со ставкой 9% годовых. Кроме того, в регионе работает механизм «Аренда за 1 рубль», который позволяет получить объект культурного наследия в аренду на льготных условиях при обязательстве выполнить его реставрацию.