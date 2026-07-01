В Адлерском районе Сочи начался ремонт улиц Чайной и Петрозаводской

На улице Чайной, проходящей через село Вардане-Верино, дорожники уже укладывают нижний слой асфальта на первом 100-метровом участке. Всего специалистам предстоит обновить около десяти проблемных зон общей площадью 2 тысячи квадратных метров. Прямо сейчас на объекте задействованы 20 рабочих и семь единиц спецтехники. Они ликвидируют просадки грунта, полностью заменяют изношенное основание полотна и укрепляют склоны. Ремонт организован без полного перекрытия трассы, чтобы не создавать заторов и неудобств для местных жителей и дачников. На эти работы направлено 14,5 миллиона рублей, а завершить их планируется к концу сентября.