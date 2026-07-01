В Москве приборы в автомобилях ГАИ смогут выявлять машины в розыске

В ММПЦ «Россия сегодня» Порошин рассказал, что столичным инспекторам с недавних пор помогает установленный в патрульном автомобиле автоматический программный комплекс, который работает в режиме реального времени, с его помощью полицейские могут мониторить поток транспорта. Как уточнил инспектор, комплекс может работать и в движении, также сканировать поток машин в ночное время.