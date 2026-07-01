В Таганроге завершили расследование дела о взятке в миграционной службе

В Таганроге завершено расследование уголовного дела о даче взятки в миграционной службе. Фигурантом выступает 24‑летний гражданин иностранного государства.
По данным Следственного комитета РФ по Ростовской области, преступление квалифицировано по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за заведомо незаконные действия в значительном размере).
Инцидент произошёл 24 февраля 2026 года в служебном кабинете отдела по вопросам миграции УМВД по г. Таганрогу. Следствие установило, что обвиняемый лично передал заместителю начальника отдела свыше 50 тысяч рублей. Деньги предназначались за продление срока временного пребывания в России и постановку на миграционный учёт без обязательных документов. Преступление было пресечено в момент передачи денег.
Следствием собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.