В Таганроге завершили расследование дела о взятке в миграционной службе

Инцидент произошёл 24 февраля 2026 года в служебном кабинете отдела по вопросам миграции УМВД по г. Таганрогу. Следствие установило, что обвиняемый лично передал заместителю начальника отдела свыше 50 тысяч рублей. Деньги предназначались за продление срока временного пребывания в России и постановку на миграционный учёт без обязательных документов. Преступление было пресечено в момент передачи денег.