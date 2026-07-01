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На «Эльбрусе» запустили программу лояльности для гостей курорта

За каждую покупку, совершенную через сайт или мобильное приложение, начисляются баллы.

Программа лояльности для всех посетителей стартовала на горнолыжном курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарской Республике, что отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Теперь за каждую покупку, совершенную через сайт или мобильное приложение, начисляются баллы, сообщили в региональном министерстве курортов и туризма.

Один балл приравнивается к одному рублю, и их можно использовать для полной или частичной оплаты будущих заказов. Размер кешбэка зависит от общей суммы расходов с момента участия в программе. Чем активнее гость пользуется услугами курорта, тем выгоднее условия: с первых покупок начисляется 3% от каждой транзакции, при достижении общей суммы трат от 100 000 рублей ставка повышается до 5%, а если общая сумма превышает 200 000 рублей, то возврат баллами составляет уже 10%.

При этом баллами можно оплатить покупку целиком, без каких-либо ограничений по максимальной доле списания (в отличие от многих других систем, где разрешено покрыть только часть суммы). Кроме того, для участников доступны дополнительные бонусы: баллы зачисляются оперативно — в день активации билета на турникете, а срок действия баллов — 500 дней, так что они не сгорят даже при одном визите в сезон. Также сразу после регистрации каждый новый участник получает 300 приветственных баллов в подарок.

На данный момент программа работает при покупке ски-пассов и прогулочных билетов онлайн. В ближайших планах — подключить услуги проката, инструкторов, кафе, гостиницы, а также распространить систему на другие курорты, входящие в управление Кавказ.РФ.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.