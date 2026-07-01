На «Эльбрусе» запустили программу лояльности для гостей курорта

При этом баллами можно оплатить покупку целиком, без каких-либо ограничений по максимальной доле списания (в отличие от многих других систем, где разрешено покрыть только часть суммы). Кроме того, для участников доступны дополнительные бонусы: баллы зачисляются оперативно — в день активации билета на турникете, а срок действия баллов — 500 дней, так что они не сгорят даже при одном визите в сезон. Также сразу после регистрации каждый новый участник получает 300 приветственных баллов в подарок.